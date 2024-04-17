ملتزمون بحل الدولتين.. أمريكا: الرد على الهجوم الإيراني قرار يعود للمسؤولين الإسرائيليين

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن الرد على الهجوم الإيراني قرار يعود للمسؤولين الإسرائيليين.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح باتيل أن واشنطن ستواصل الاتصالات معهم وستشدد لهم بأنها لا تريد تصعيدا إضافيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بقبول حل الدولتين، مشيرًا "نعتقد أن الطريق الشامل والواقعي الوحيد لتحقيق حل الدولتين هو من خلال السلام الدائم ومن خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وردا على سؤال بحث عضوية دائمة لفلسطين في الأمم المتحدة، قال "سنواصل الانخراط مع زملائنا في مجلس الأمن بشأن أي قرار قد يتم طرحه".

ولفت إلى أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء والحلفاء في المنطقة حول خلق رد دبلوماسي موحد على ما نعتقد أنه تهور إيران وسلوكها غير المسؤول.

وتابع قوله "أكدنا على رغبتنا القوية وأهمية التأكد من عدم اتساع نطاق هذا الصراع بين إسرائيل وحزب الله".

