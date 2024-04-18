عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة في البرلمان بشأن الجدوى من تطبيق نظام التوقيت الصيفي

أيمن أبو العلا، رئيس
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

 

وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعد ما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أبو العلا، والآن بعد مرور عام كامل، على تجربة عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، أريد من الحكومة توضيح مدى جدوى تطبيق ذلك النظام، فيما يتعلق بتوفير الطاقة والجدوى الاقتصادية من ورائه، لاسيما في ظل الاعتماد الكبير حاليا على أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الضرورية والإضاءة دون تفرقة بين الليل والنهار.

وتابع عضو مجلس النواب، كما أريد من الحكومة توضيح مدى وجود دراسات علمية عن تأثير ذلك النظام على صحة المواطنين، خاصة أن هناك عددًا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا في الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب، وأن البرلمان الأوروبي سبق ووافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية.

أيمن أبو العلا الإصلاح والتنمية حنفى جبالى التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد طرح فيلم السرب في السينما | فيديو

إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يُنهي إجراءات تجديد عقد ثنائي الفريق

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ