كولر يقترب من رقم جوزيه القياسي خلال مواجهة مازيمبي|تفاصيل

بدأت سلسلة اللاهزيمة للنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر عندما تغلب على فريق القطن الكاميروني في النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا، وكانت آخر خسارة في مباراة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في 11 مارس 2023.

يبدو أن كولر الآن على وشك تحقيق رقم قياسي جديد خلال المواجهة المقبلة مع مازيمبي في نصف نهائي البطولة.

تعتبر هذه المباراة تحديًا خاصًا لكولر لتحقيق إنجاز تاريخي جديد مع الأهلي، ويحتاج الفريق فقط لمباراة واحدة لمعادلة رقم المدرب السابق مانويل جوزيه، الذي كان له سلسلة اللاهزيمة تضمنت 19 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. حاليًا، يمتلك كولر سلسلة لاهزيمة متتالية بلغت 18 مباراة.

بدأت هذه السلسلة بفوز على قطن الكاميروني في النسخة السابقة من البطولة، بعد الخسارة المذكورة أمام صنداونز.

وبهذا، يُظهر كولر قدرته على قيادة النادي الأهلي نحو تحقيق الأرقام القياسية وتحقيق النجاح في المنافسات الإفريقية.