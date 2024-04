أخبار التكنولوجيا| سماعة لاسلكية من ريلمي بسعر معقول وإمكانيات جبارة .. وتسريبات لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات خاصة فيمكنك شراء سماعة ريلمي والتي أطلقت سماعتها اللاسلكية الجديدة Buds T110 لتنضم إلى مجموعة منتجاتها من ملحقات الهواتف.

تسريبات مبكرة غير مؤكدة عن مواصفات سلسلة iPhone 17 و التي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام,

فبحجم أصغر في الشاشة مقارنة بهواتف iPhone 15 Plus وiPhone 16 Plus خططت شركة ابل لدعم لدعم iPhone 17 Plus بحجم شاشة يصل إلى 6.7 بوصة، وهو نفس حجم الشاشة المميز لهاتف iPhone 15 Pro Max، وفقا للتسريبات التي جاءت حتى الآن وقد يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لإصدار Plus الحالي.

لكارهي ال iPhone.. أحدث هواتف هواوي الرائدة بأسعار معقولة

أعلنت هواوي عن سلسلة Pura 70 الجديدة للهواتف الذكية الرائدة التي تركز على التصوير الفوتوغرافي في الصين.

تشتمل التشكيلة على أربعة طرازات وهي Pura 70 و Pura 70 Pro و Pura 70 Pro+ و Pura 70 Ultra. تركز هذه المقالة بشكل أساسي على إصداري Ultra و Pro+.

لو مش معاك فلوس للـPlayStation متزعلش.. أفضل 5 ألعاب بلايستيشن مجانية على موبايلك

يُعدّ PlayStation 5 أحد أشهر أجهزة الألعاب في العالم، ويُقدّم تجربة ألعاب غامرة لا مثيل لها. لكنّه قد لا يكون متاحًا للجميع بسبب سعره المرتفع.

لحسن الحظ، هناك العديد من الألعاب الرائعة التي كانت متاحة على PlayStation 5، والتي أصبحت الآن متاحة مجانًا على هاتفك الذكي.