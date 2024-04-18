أخبار التوك شو.. تحذير عاجل بسبب الذباب الصحراوي القادم مع رياح الخماسين.. وسيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أغلقوا النوافذ.. تحذير عاجل بسبب الذباب الصحراوي القادم مع رياح الخماسين



عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أغلقوا النوافذ.. الذباب الصحراوي وصل إلى البلاد مع رياح الخماسين".



وجاء في التقرير أن خبراء الأرصاد حذروا من رياح الخماسين التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكان هناك تحذير من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي.

أغلقوا النوافذ

وأوضح التقرير أن الذباب دخل البلاد مصاحب لرياح الخماسين، وأن خبراء الأرصاد طالبوا بغلق النوافذ من أجل منع دخول هذا الذباب المنازل.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بـ5 إلى 6 درجات.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، »،: «سنعود إلى الأجواء التي كنا عليها من قبل، فهي أجواء حارة نهارا بالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد».

عدم ارتداء عدسات لاصقة|نصائح مهمة من الدكتور مجدي بدران خلال الظاهرة الخمسينية.. فيديو





قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن يجب على أصحاب الأمراض التنفسية والحساسية، الاستماع للأرصاد قبل خروجهم من المنزل، و في حالة وجود تقلب في الطقس ووجود أتربة ، يجب التزام المنزل.



وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أنه يجب على أصحاب الأمراض التنفسية و الحساسية، أخذ كافة الاحتياطات عند الخروج من المنزل، مثل : ارتداء الكمامة وارتداء النظارة الشمسية، وعدم ارتداء عدسات لاصقة.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قائلاً:" لازم يبقى معانا قطعة من القماش، لتنظيف الأسطح قبل الجلوس عليها".

باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني





عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير فيديو من أمام معبر رفح، لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سيدة فلسطينية مصابة إنها تقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الإنساني تجاه المواطنين في غزة.

وأضافت إنها مريضة سرطان في العين والأنف، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم، وربنا يطرح فيه البركة والخير.

وتابعت:" ربنا يطول في عمر الرئيس السيسي، واللي بيعمله ما في حد يعمله، وهناك استقبال مميز بالمعبر، ودخلت في حالة بكاء على الهواء، في أثناء الحديث ‘ن أفراد أسرتها واستشهادهم ".

التموين تزف بشرى للمواطنين .. انخفاض أسعار السلع أكثر من 20%| فيديو





اكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين أنه سيكون هناك انخفاضات في السلع تصل لـ 60% ، لافتا انخفاضات في الزيوت تصل ما بين 20% وحتى 22% .

وتابع وكيل وزارة التموين ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هناك انخفاضات في أسعار الجبن والالبان تصل لـ 20% ، متابعا أن هناك تخفيضات في البن والفول .

وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة من وزارة التموين على الأسعار الجديدة المقررة بالمخابز ، وتكثيف في الرقابة التموينية .

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الخميس| فيديو





استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3714 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3250 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2785 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26000 جنيه.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم في محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى و شمال الصعيد، مؤكدة أن الانخفاض سوف يكون بمعدل من 5 لـ6 درجات مئوية.

الأرصاد: الأجواء حارة خلال فترات النهار

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء حارة خلال فترات النهار في القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء دافئة على محافظات السواحل الشمالية، وحارة في المحافظات الجنوبية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء ليلاً سوف تكون مائلة للبرودة، خاصة في فترات الليل المتأخرة و فترات النهار الباكر .

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس.. فيديو





استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.59 جنيه للبيع و 48.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.71 جنيه للبيع، و 51.60 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.53 جنيه للبيع، و 60.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.95 جنيه للبيع، 12.92

جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 157.69 جنيه للبيع، و 157.32 جنيه للشراء.

«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة





عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "ياما الأهلي سرق ماتشات".. أحمد سليمان يعلق على إخفاء الكرات.. وسيد عبد الحفيظ: سرق الفوز مش الكرة.

وجاء في التقرير أن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، قال إن الزمالك لم يسرق الكرة "ياما الأهلي سرق ماتشات في آخر دقيقة، وأن هناك عقوبات من لجنة المسابقات لم يتم التعليق عليها".

وكشف أن أخلاقيات نادي الزمالك لا تقوم بإخفاء الكرة في أثناء المباراة، وأنه في حالة ثبات أي معلومات تفيد بأن قيام شخص بفعل هذا الأمر سيكون هناك عقوبات.

كما رد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن هذا التصرف صغير جدًا في مباراة كبيرة بحجم النادي الأهلي والزمالك، وأن ما حدث غير مقبول.

وأشار إلى أن الزمالك قدم مباراة قوية، ولكن إخفاء الكرة كان أصعب شيء، وأن الزمالك سرق الفوز مش الكرة.

يتراجع لـ50 قرشًا .. التموين تزف بشرى بشأن الأسعار الجديدة للخبز السياحي|فيديو





قال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، تعليقًا على خبر انخفاض سعر الخبز السياحي والافرنجي ، إن وزير التموين والتجارة الداخلية اجتمع مع شعبة المخابز ومديري مديريات التموين، ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا لمتابعة اسعار الخبز السياحي بشكل شهري.

ولفت ناصر ثابت ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن أوزان الخبز السياحي والأسعار المقررة، مشيرًا الي أن استقرار سعر الدولار وتوافره في السوق أحدث استقرارًا في سعر الدقيق .

أسعار الخبز السياحي

وتابع "ثابت": وزن الرغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، ووزن 40 جرام بوزن 75 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا حسب اتفاق شعبة المخابز .