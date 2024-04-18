يتراجع لـ50 قرشًا .. التموين تزف بشرى بشأن الأسعار الجديدة للخبز السياحي|فيديو

قال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، تعليقًا على خبر انخفاض سعر الخبز السياحي والافرنجي ، إن وزير التموين والتجارة الداخلية اجتمع مع شعبة المخابز ومديري مديريات التموين، ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا لمتابعة اسعار الخبز السياحي بشكل شهري.

ولفت ناصر ثابت ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن أوزان الخبز السياحي والأسعار المقررة، مشيرًا الي أن استقرار سعر الدولار وتوافره في السوق أحدث استقرارًا في سعر الدقيق .

أسعار الخبز السياحي

وتابع "ثابت": وزن الرغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، ووزن 40 جرام بوزن 75 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا حسب اتفاق شعبة المخابز .

وأكمل : سعر الخبز الجديد نأمل أن يقلل من سعر الساندوتشات في المطاعم .