«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "ياما الأهلي سرق ماتشات".. أحمد سليمان يعلق على إخفاء الكرات.. وسيد عبد الحفيظ: سرق الفوز مش الكرة.

وجاء في التقرير أن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، قال إن الزمالك لم يسرق الكرة "ياما الأهلي سرق ماتشات في آخر دقيقة، وأن هناك عقوبات من لجنة المسابقات لم يتم التعليق عليها".

وكشف أن أخلاقيات نادي الزمالك لا تقوم بإخفاء الكرة في أثناء المباراة، وأنه في حالة ثبات أي معلومات تفيد بأن قيام شخص بفعل هذا الأمر سيكون هناك عقوبات.

كما رد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن هذا التصرف صغير جدًا في مباراة كبيرة بحجم النادي الأهلي والزمالك، وأن ما حدث غير مقبول.

وأشار إلى أن الزمالك قدم مباراة قوية، ولكن إخفاء الكرة كان أصعب شيء، وأن الزمالك سرق الفوز مش الكرة.