اتقوا ربنا يامغرضين |عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة نارية..فما السبب ؟

وجه أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك رسالة نارية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد سليمان : ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟!

و تابع : هو مين يعرف يجاوب ع الأسئله دي ؟ ايه مصلحة الاعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ ... تبارك للزمالك والا تشكك في فوزه ؟!

وأضاف: وايه مصلحة الإعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني ؟، وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك ؟.

واختتم : ارحموووونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها،الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم عاش الزمالك رغم أنف الكارهين.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.