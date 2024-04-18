حسام عاشور: أقنعت مروان عطية بالتعاقد مع الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي السابق حسام عاشور بشان مروان عطية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسام عاشور عبر حوار تليفزيوني مع الاعلامي شوبير : أقنعت مروان عطية بالتعاقد مع الأهلي واديته تعليمات ماشي عليها بالظبط .

علي الجانب الاخر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو؛ لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وحرص محمد شوقي، على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.