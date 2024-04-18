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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين سر حقوق الشيوخ تعدد مكاسب زيارة العاهل البحريني إلى مصر

رشا إسحق، أمين سر
رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارته الرسمية للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في المنطقة لتعزيز أمنها واستقرارها ويؤكد أن مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط.

 

وأوضحت "إسحق" في تصريحات لها اليوم، أن زيارة العاهل البحريني إلى مصر تعددت مكاسبها في التأكيد على دور مصر الحيوي تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي في المنطقة وكركيزة أساسية لتعزيز أمن واستقرار الشرق الأوسط الذي يشهد أزمات وحروب غير مسبوقة، في مقدمتها الحرب على غزة، تستدعي تنسيق وتعاون عربي على كافة المستويات خاصة الأمنية والسياسية والعسكرية.

 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة أكدت أن مصر هي الحصن المنيع الذي تتكسر على أعتابه كل المؤامرات والاستهدافات الخبيثة  التي تحاك ضد الدول العربية، فضلا عن كون الزيارة تعزز تحركات مصر بقيادة الرئيس السيسي  لخلق رأي عام وموقف سياسي عربي ودولي داعما للقضية الفلسطينية ورافضا باستمرار الحرب الشنيعة والعدوان السافر على غزة.

 

وثمنت كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني على رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتوجيهه رسائل حاسمة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والعمل على إنفاذ المساعدات إلى غزة لدرء سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني على سكان القطاع.

 

كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول العربية وتكثيفها لوقف العدوان على غزة، خاصة مع توسع الصراع في المنطقة، محذرا من نشوب حرب إقليمية تضر بمصالح شعوب المنطقة، مثمنا مواقف القيادة المصرية المشرفة منذ بدء العدوان على غزة بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

العاهل البحريني الرئيس السيسي القاهرة الشرق الاوسط الدور المحوري

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