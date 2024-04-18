أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الجديدة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : مصدر بالزمالك: لن نفتح ملف الصفقات الجديدة الآن.. تلقينا ترشيحات للاعبين أجانب بالجملة لكن لن نختار إلا بنهاية الموسم.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.