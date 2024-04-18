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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الصيف

صدى البلد

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الصيف، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

وكلف "عامر" بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي تفادياً لحدوث أي انسدادات أو طفوحات ناجمة عن زيادة الاستهلاك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إضافة الي الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، والتفقد الدوري للمعامل الخاصة بالمحطات وانتظام العمل بها وضمان استخدام وكفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات لضمان تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة. مع أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات وجميع مواقع العمل.

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وتابع، أنه تم رصد وتحديد المناطق الساخنة التي يتم تغذيتها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة.

كما ناشد رئيس الشركة المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه وزيادة الوعي المائي نحوها واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد ، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

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