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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية بمساحه 289.6 فدان وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الاغراض المخصصة لها في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

أكد المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية والحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع خطة التنمية الحضرية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة ، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

قدم محافظ الشرقية الشكر لكافة الجهات التي ساعدت على انجاز هذا المشروع بهيئة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكتب الاستشاري المعد للمشروع وإدارة الاستثمار بالمحافظة موجهاً رسالة طمأنينة إلى السادة المستثمرين بمنطقة الزوامل الصناعية بأنه سيتم في القريب العاجل اعتماد المخطط التفصيلى لتلك المنطقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوى مدير الاستثمار بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية كان نتاجا للجهد المبذول بالتنسيق بين كل من المحافظة وهيئة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والمكتب الاستشاري المعتمد والهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بتفعيل كافة المساحات الصادر بشأنها القرارات الجمهورية لكامل المساحة بالتعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية (الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة) وتم برفع الاحداثيات لكامل المنشآت الخاصة بالمنطقة وتحديد خريطة الوضع الراهن وذلك بهدف المساهمة بقدر كبير في النهوض بتلك المنطقة بعد تحديد الأوليات التي تحتاجها المنطقة في المجالين الصناعي والخدمي.

استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراكز شباب الشرقية

وأضاف مدير الاستثمار بالمحافظة أن المساحة الإجمالية لمنطقة بلبيس الصناعية تبلغ 289.6 فدان وتضم294 مصنع يعمل بهم اكثر من 20000 عامل تقريبا بحجم استثمارات تصل الي 2مليار جنيه في مختلف الأنشطة والصناعات (الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء ) بالإضافة الى أنشطة صناعية أخرى.

استغلال الاراضى اعتماد المخطط التفصيلى الاكتفاء الذاتي الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الصناعة الوطنية العامة للتنمية الصناعية

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