محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك استعدادا لـ دريمز الغاني

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بطل غانا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.