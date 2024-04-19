طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصة

يعد الممبار من أشهر الأكلات المصرية التى تمتلك مذاقا شهيا، ولكن مذاق الأنواع الجاهزة يكن مختلف عن البيتي.. فما السر؟!

نعرض لكم طريقة عمل الممبار البلدي زى المحلات من خلال خطوات الشيف شربيني

مقادير الممبار

ممبار

أرز

شبت

كزبرة

بقدونس

بصل

ملح

فلفل أسود

كمون

قرفة جوزة الطيب

طماطم

صلصة طماطم

شطة زيت

نعناع

ثوم

جزر

كرفس

ماء ساخن

مرقة

ورق لورا

حبهان

مستكة

فلفل حار

طريقة عمل ممبار

في وعاء كبير ضعي الأرز واخلطيه مع القرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود

ضعي البصل والثوم والنعناع في الكبة، وافرميهما جيدا ثم ضيفي فلفل حار وطماطم وزيت ومكعب مرقت واستمري في الخفق

ضعي الخليط على الأرز ثم ضعي الصلصة ثم الشبت والكزبرة والبقدونس وقلبيهم جيدا

احشي المخبار بالخلطة واسلقيه في الماء المغلي مع البصل والكرفس والجزر والكرات والورا والحبهان وللمستكة .

يرفع المخبار من الماء المغلي بعد السلق ويحمر في الزيت الساخن ثم يقدم...