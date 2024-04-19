عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصة

الممبار
الممبار

يعد الممبار من أشهر الأكلات المصرية التى تمتلك مذاقا شهيا، ولكن مذاق الأنواع الجاهزة يكن مختلف عن البيتي.. فما السر؟!

نعرض لكم طريقة عمل الممبار البلدي زى المحلات من خلال خطوات الشيف شربيني
مقادير الممبار
ممبار 
أرز 
شبت 
كزبرة 
بقدونس 
بصل 
ملح 
فلفل أسود 
كمون 
قرفة جوزة الطيب 
طماطم 
صلصة طماطم 
شطة زيت 
نعناع 
ثوم 
جزر 
كرفس 
ماء ساخن 
مرقة 
ورق لورا 
حبهان 
مستكة 
فلفل حار 
طريقة عمل ممبار
في وعاء كبير ضعي الأرز واخلطيه مع القرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود
ضعي البصل والثوم والنعناع في الكبة، وافرميهما جيدا ثم ضيفي فلفل حار وطماطم وزيت ومكعب مرقت واستمري في الخفق
ضعي الخليط على الأرز ثم ضعي الصلصة ثم الشبت والكزبرة والبقدونس وقلبيهم جيدا
احشي المخبار بالخلطة واسلقيه في الماء المغلي مع البصل والكرفس والجزر والكرات والورا والحبهان وللمستكة .
يرفع المخبار من الماء المغلي بعد السلق ويحمر في الزيت الساخن ثم يقدم...

الممبار طريقة عمل ممبار طريقه عمل الممبار الشيف شربينى الممبار بالأرز والصلصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل تورتة شيكولاتة بالكريم شانتيه

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

خلاص جبت آخرك.. كيف تتخلص من تأثير ضغوط الحياة على الجسم؟

تحذير للنساء.. السلس البولى علامة على مرض غريب

تراب والجو نار.. تحذير عاجل للأرصاد وهذه نصائح الخروج من المنزل

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

ترشيحاتنا

الحكم بالسجن عامين على قاتـ ل عروس المحلة ,, القصة الكاملة

وصول جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة لصلاة الجنازة

الجزائر تتخذ إجراء قاسيا ضد فريق نهضة بركان المغربي.. تفاصيل

أسقطوا الطعام وليس القنابل.. احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

وصول الذهب إلى 3000 دولار في هذا التوقيت.. بنك شهير يتوقع مصيره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ