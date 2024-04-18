تونس.. القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدًا (محمود السلامي) المُكنى (يوسف) على إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين".

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها : وحداتنا تمكنت من إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدًا (محمود السلامي) المُكنى (يوسف).



وأضاف البيان: "عثر بحوزة هذا الإرهابي، أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة، وقد تم القبض عليه إثر عمل استعلامي وعملياتي، من قبل وحدات مختصة من الإدارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأشارت الداخلية التونسية إلى أنّ "المعني التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة".

وكشف وزارة الداخلية التونسية تفاصيل عملية القبض: تم القبض على هذا العنصر الخطير إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.



وشدّد البيان على أنّ الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.