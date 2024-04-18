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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الوضع في غزة لا يزال سيئا وعلى إسرائيل أن تفعل المزيد

الوضع في قطاع غزة
الوضع في قطاع غزة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 إن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال مزرية ويتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن تجنب الاشتباك.

وأضاف باتيل في مؤتمر صحفي: "لقد حدث بعض التقدم الملموس الذي شهدناه عندما يتعلق الأمر بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن الظروف داخل غزة لا تزال رهيبة وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود. إن الأزمة التي نشهدها تتطلب التوسع السريع في هذه الجهود"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك أقرب حلفائها، بسبب قلة المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها إلى قطاع غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق.

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