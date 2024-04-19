قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منشية البكاري لتنفيذ أعمال تحسين اليوم

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم قطع المياه عن خط قُطر 300 مم زاهر المغذي لمنطقة منشية البكاري، لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت، في إطار تنفيذ أعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية.

وكلف محافظ الجيزة، أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمنطقة منشية البكاري، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات.



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتها فورا.