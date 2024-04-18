للمخالفات.. الحكومة تعلن عن إتاحة تطبيق رادار الأسعار وإجمالي المقيمين بمصر

تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أبلكيشن رادار الأسعار وعدد المقيمين في مصر، قائلا: إنه تم تطبيقه بالفعل فى مصر وأن هناك حوالي 21 ألف مواطن بالفعل قاموا بتحميل التطبيق خلال الفترة من 7 إلى 14 إبريل، مشيرا إلى أن مزاياه أنه يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وإرفاق صورة للسعر والإبلاغ فى حالة وجود مخالفات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر"، أن اجتماع اليوم للحكومة كان يأتي لمتابعة الاجتماع الأول الذى عقد، حيث تم استطلاع مؤشرات أولية لبعض التكاليف، ولكن كان هناك حاجة لمزيد من التدقيق فى التكاليف التي تتحملها الدولة لأنها كبيرة، معقبا: “سنعلن الأرقام قريبا لكل الأجانب”.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء،أن إجمالي المقيمين من غير المصريين سواء من ذوي الإقامة المقننة أو خلاف ذلك حوالي 9 ملايين مقيم غير مصري.