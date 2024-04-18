رسميا .. إصابة صفقة الأهلي المنتظرة بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه لها خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

وكان شكري ضمن صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو القادم لرغبة القلعة الحمراء في عودة اللاعب لصفوف الفريق لتدعيم مركز الظهير الايسر الا ان اصابة اللاعب أربكت حسابات الاهلي مما سيؤدي للبحث عن لاعب آخر لتدعيم هذا المركز