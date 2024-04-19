المنطقة على حافة الهاوية..وزير الخارجية الأسبق يعلق على هجوم إيران ضد إسرائيل

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن العجرفة الإسرائيلية هي التي تسببت في أحداث 7 أكتوبر، خاصة أن تل أبيب كانت تعلم جيدا أن حماس تجهز لعملية، مشيرا إلى أن إسرائيل استفادت من الضربة الإيرانية في استعادة الدعم الأمريكي لها مرة أخرى.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا أعتقد أن إيران انتصرت بالرد، كما أن إسرائيل لم تنتصر ولكنها استفادت أكثر من طهران.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن رد الفعل الإيراني أيا كانت نتيجته يعتبر الأول من نوعه الذي يحدث داخل الأراضي الإسرائيلية، إذن هذه المرحلة تشهد رفع كافة الحواجز والضوابط أو الردع السياسي والعسكري

وأشار نبيل فهمي إلى أن منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، في ظل فترة يعاد فيها تشكيل المجتمعات وأسلوب التعامل الإنساني.