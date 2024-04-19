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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق : وجود موديست أساسيًا يسيئ للنادي

صدى البلد

أبدى رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، استيائه من وجود بعض المضايقات لبعثة النادي الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي، مؤكدا أن الكاف لابد أن يكون له دور في تنظيم المباريات، مشيرا إلى أن فريق مازيمبي ينتهج بعض الأساليب "غير الرياضية" في المواجهات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أخشى بالفعل من تعطل تقنية الفيديو في لقاء الأهلي ومازيمبي، ولابد أن تقوم البعثة بالوصول مبكرًا إلى ملعب اللقاء، خصوصا أن الجمهور سيحاول تخويف لاعبي الفريق الأحمر، ولهم سوابق كثيرة في هذا الأمر، ولذلك أطالب الكاف بضرورة أن يكون له دورًا واضحًا من أجل حماية جميع الفرق".

وأضاف: "مواجهة مازيمبي هي أكبر عقبة في طريق الأهلي، خصوصا على ملعبه الترتان، وانتهاج أساليب غير رياضية، ولو صعد الفريق الأحمر سيكون لديه فرص كبيرة في الاحتفاظ باللقب، ولابد أن يكون هناك ردًا واضحًا في الملعب حال تعطل الـvar والذي سيكون بمثابة جريمة كبيرة".

وواصل: "الأندية المصرية لا تلجأ إلى نفس أساليب بعض فرق إفريقيا، ودائمًا كنا نستقبل جميع الفرق بشكل جيد، نحن نمتلك مبادئ واخلاقيات وكرم ضيافة كبير لأي نادٍ يأتي إلى مصر".

وأشار إلى أن عودة بيرسي تاو إلى الأهلي مجددًا شئ إيجابي، خصوصا أنه كان له دورًا كبيرًا في الموسم الماضي مع الفريق في النواحي الهجومية مع حسين الشحات، مشيرا إلى أن كهربا ليس في نفس فورمة الموسم الماضي، بعدما قام كولر بعدما الاعتماد عليه كثيرًا في الموسم الحالي وهو السبب في تراجع مستواه.

وأكد بأن أنتوني موديست وجوده في الأهلي أمر يسيئ للفريق، ولا أحد يعرف لماذا يشارك في المباريات، وكيف يقوم كولر بتقييمه، ولم يلمس الكرة في لقاء الزمالك سوى مرة واحدة، وحصل على فرصة كاملة ولم يثبت نفسه ويجب رحيله فورا.

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