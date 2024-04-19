رياح خماسين وذباب صحراوي تضرب المحافظات  .. ما الحكاية ؟

تشهد محافظات مصر موجة حارة تتزامن مع دخول فصل الصيف واراتفاع درجات الحرارة بشكل محسوس خصوصا في فترة الظهيرة، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام، حيث سجلت حالة الطقس لدرجات الحرارة نهاية هذه الأسبوع درجات عالية اقتربت من الـ 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

رياح الخماسين وذباب صحراوي

ويشغل بال الكثير أيضا حالة الجو غير العادية التي يشهدها الطقس خلال الأيام المقبلة بتعرض البلاد لحالة من رياح الخماسين بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا هاماً حذرت فيه المواطنين أن رياح الخماسين التي تضرب مصر ستكون مصاحبة للذباب الصحراوي، ونصحت المواطنين بضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل.

رياح خماسينية تضرب هذه المحافظة

ويبدو أن بدأت بعض المحافظات تتعرض لموجه رياح الخماسين حيث اجتاحت مدينة أسوان، مساء أمس الخميس عاصفة ترابية خماسينية، مصحوبة بحالة من التقلبات الجوية، أدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة، وتسببت في حجب الرؤية بشكل جذئ، وخاصة على طريق كورنيش النيل والطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ إدفوذ، على إثرها أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسباً لاى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة،ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات.

وناشدت غرفة عمليات المحافظة، المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة.

تحذيرات مهمة

وأضاف خبراء الأرصاد أن "الرمال والأتربة بالصحراء الغربية غالبا تحولت لعاصفة، وتتجه الآن لسيدي عبدالرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها".

ووصل الذباب الصحراوي لعدد من المناطق تزامنا مع استمرار تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد، تحديدا مناطق السلوم وسيدي براني ومطروح، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة.

أما الإسكندرية فتتأثر بالفعل بالرمال المثارة التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1500 متر.