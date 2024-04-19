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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إيراني: استئناف الرحلات الجوية من طهران

صدى البلد

قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن منظمة الطيران المدني الإيرانية إنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات، بعد تداول أنباء عن قصف إسرائيل استهدف البلاد.

ومنذ قليل، أكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي.إن.إن" أن  إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووي

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المجال الجوي للبلاد قد أغلق  أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

وأشار التلفزيون إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتمع لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي.، لافتًا إلى أن أصوات انفجارات في عدة مناطق جاءت بعد تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة

من جانب آخر، قالت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية في بيان لها إنه تم "تعليق حركة الطيران في أصفهان وشيراز وطهران".

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "مدينة قهاجاورستان تقع بالقرب من مطار أصفهان والقاعدة الثامنة للقوات الجوية للجيش".

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية أيضًا أن دوي انفجار سمع بالقرب من وسط المدينة.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "آيه.بي.سي" نيوز" الأمريكية، أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران، في حين أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تصدت لعدة أهداف جوية شرقي مدينة أصفهان.

 

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