الرسالة واضحة.. الإعلام العبري يكشف تفاصيل هجوم المسيرات الإسرائيلية على إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على إيران. فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل.

فيما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو؛ بينما تم تنفيذه بطائرات بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر إسرائيلي لـ جيروزاليم بوست إن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية".

وتابع: "استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان".

وأضاف: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

واعتبر المصدر الإسرائيلي أن الهجوم على أصفهان يوضح أن "مواقع إيران النووية في خطر".

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وبدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجوم إسرائيلي بالمسيرات في وقت مبكر من هذا الصباح؛ مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب بعد "هجوم أصفهان".

كما صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن طهران ليست لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، بعد ساعات من شن إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤول الإيراني، بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه: "لم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل نحو التسلل أكثر من الهجوم"؛ مشيرا إلى أنه لم يتضح من يقف وراء الهجوم.

وعلى الجانب الآخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم على أصفهان صمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه.

كما أوضحت جيروزاليم بوست أن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ بعيدة المدى في الهجوم على إيران.

وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت أن خارجية إسرائيل طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.

فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية. ولكن أكدت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة " بأن إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني.

كما صرح مسؤول إسرائيلي ل"واشنطن بوست"، إن "ضربتنا على إيران ردا على هجوم طهران الأخير على أراضينا"؛ مضيفا: "ضربتنا على إيران إشارة على قدرتنا للضرب داخل إيران".