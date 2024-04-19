أول تعليق من إسعاد يونس بعد وفاة صديق عمرها صلاح السعدني

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على نعى الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.



ونشرت اسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: الوداع يا شقيق فى أمان الله

صلاة الجنازة

ومن المفترض أن تشيع جنازة صلاح السعدني عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.







نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.