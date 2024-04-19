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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. وزير الخارجية يحذر من خطر التصعيد الإقليمي

ارشيفي
ارشيفي


حذر وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي من خطر التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الاسرائيلي علي غزة وغيرها من دول العالم العربي.

وفي تصريحات له؛ أدان وزير الخارجية الأردني كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى الحرب.

وكان وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي التقي نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك

وأكد  الصفدي لنظيره الإيراني أن عمان لن تسمح أن يكون الأردن ساحة للمعركة بين إيران وإسرائيل.


وأضاف  الصفدي أن قضية فلسطين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للأردن، وسنواصل جهودنا لإنهاء الحرب على غزة.

ومن جانبه؛ قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان :  ان العمل العسكري الدقيق والمدروس للغاية الذي قامت به إيران جاء ضد القواعد العسكرية والاستخباراتية التي كانت مصدر الهجوم على المقر الدبلوماسي لبلادنا في دمشق

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