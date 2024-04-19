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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشري سارة للموظفين .. 4 أيام إجازة رسمية | اعرف موعدها

إجازة
إجازة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.


الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر 


وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

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لموظفي الحكومة ..إجازة خاصة بأجر كامل فى 5 حالات

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5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

يتضمن شهر أبريل العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر أبريل .

حيث أنه من المقرر  أن يوافق الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تفاصيل إجازة عيد العمال وعيد القيامة

ومن المقرر أن يوافق  موعد شم النسيم 2024،  يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، ومن المقرر أن يحصل الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر خلال هذا اليوم.

فيما تم ترحيل إجازة عيد العمال والتي كان مقرر لها أن تكون يوم 1 مايو الأربعاء، لتكون الموافق الخميس، لتصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متتالية :- 

- يوم الخميس 2 مايو إجازة عيد العمال.

- يوافق يوم  الجمعة 3 مايو عطلة أسبوعية

- يوافق يوم السبت 4 مايو عطلة أسبوعية

-  الإثنين 6 مايو إجازة عيد شم النسيم.


الإجازات المتبقية في عام 2024

- الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

- الإثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى)

- الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)

- الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 23 يوليو - ثورة 23 يوليو 1952

- الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف

- الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.

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لموظفي الحكومة ..إجازة خاصة بأجر كامل فى 5 حالات

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5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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