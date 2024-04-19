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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

صدى البلد

ياسمين عز.. عادت الإعلامية لتثير الجدل من جديد بتصريحاتها، لكن هذه المرة ليس عن المرأة أو كيفية التعامل مع الرجل كالمعتاد، بل بسخريتها من فوز نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي.

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وتصدرت تصريحاتها عن الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “بمناسبة فوز الزمالك، اخواني و اخواتي في الله لا شيء يصعب على الله، حتى الزمالكاوية ربنا جبر بخاطرهم”.

وتابعت في الموسم الجديد: “متيأسش من رحمة ربنا أبدا، وانتي متفقديش الأمل يا مدام في الواد اللي نفسك تخلفيه بقالك 21 سنة، اللي جبر بخاطر الزمالك بعد 21 سنة قادر يا كريم يجبر بخاطرك يا حبيبتي”.

في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1. جرت المباراة الإثنين على ملعب استاد القاهرة.

شهدت المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، تمكن الزمالك من تسجيل هدفين في المباراة بفضل تألق اللاعب سيف الدين الجزيري. بينما قلص البديل أحمد عبد القادر الفارق لصالح الأهلي بتسجيله هدفًا وحيدًا.

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