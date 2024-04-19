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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة "طريق مضئ لطفلى" بأسوان لخدمة المكفوفين

مبادرة طريق مضئ لطفلى
مبادرة "طريق مضئ لطفلى" بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى لحضور فعاليات مبادرة "طريق مضئ لطفلى" والتى إنطلقت بقاعه التعليم المدني بمركز شباب المدينة ، وتستهدف أولياء أمور الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "المكفوفين"، ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة لتنمية القدرات التنموية لدى الشباب لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية .

وذلك طبقاً لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، وبحضور الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة، وأفراح سيد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، وزياد يس مدير قطاع الشباب.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة عبلة عادل إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتى فى إطار رفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين لديهم أطفال من ذوى الإعاقة البصرية من ذوى الهمم ، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى عمل تأهيل نفسى ووعى لأولياء الأمور وتوجيههم إلى إستخدام الأساليب الحديثة والوسائل التكنولوجية المساعدة للتعامل مع هؤلاء الأطفال لكى يصلوا إلى الإعتماد الكامل على أنفسهم لتسهيل أمورهم الحياتية .

وأشارت عبلة عادل إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة " كلنا إيد واحدة" يتضمن الإستعانة لعقد الورش الخاصة بالمبادرة وإمدادها بمدربين للمشاركة فى الورش، منهم الدكتور أحمد فاروق الحاصل على ماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية والدكتوراه من جامعة حلوان فى التربية الخاصة والتأهيل السلوكى، والدكتورة كاميليا الوكيل، المتخصصة فى التدخل المبكر للأطفال.

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