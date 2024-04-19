وداعا حسن أرابيسك.. هالة صدقي تنعى صلاح السعدني

نعت الفنانة هالة صدقي الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، عبر حسابها الشخصى على موقع"إنستجرام".



وكتبت هاله صدقي :"وداعا العزيز الغالي أحسن وأطيب وأخلص فنان اشتغلت معاه ، ومن حظي ان بدأت معه في اول مشواري ، وداعا يااعز وانقي فنان اشتغلت معاه كنت نعم الصديق والزميل ، صلاح السعدني كنت رمز للفنان الوفي المحب للجميع ، نفتقدك يا أجمل ارابيسك، كم انا حزينه علي فراقك ، وداعا حسن ارابيسكي".

توفي منذ لحظات الفنان صلاح السعدني عن عمر ينهاز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلالتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا للهوانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والاسره الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.