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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد حلمي يودع صلاح السعدني بهذه الكلمات

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعي الفنان أحمد حلمى، النجم الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب حلمي، عبر حسابه على "إكس" رسالة ودع بها الراحل: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله في الفنان الكبير القدير القيمه والقامه صلاح السعدني .. نسألكم الدعاء".

صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"

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