غياب رونالدو | تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي

كشف لويس كاسترو مدرب النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر، وصافة الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، فيما يأتي الفيحاء عاشرا برصيد 35 نقطة.

وتشهد المباراة، غيابات عديدة عن النصر، يأتي على رأسها كريستيانو رونالدو، بسبب تعرضه للطرد خلال خسارة فريقه 1-2 أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

كذلك يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا والحارس وليد عبد الله، وثنائي الوسط سامي النجعي وعبد المجيد الصليهم للإصابة، بجانب نواف العقيدي ومحمد مران للإيقاف.

ويعتمد كاسترو في مباراة اليوم على رسم تكتيكي مكون من 3-5-2 بتواجد 3 مدافعين في الخط الخلفي على عكس تشكيلته المعتادة 4-2-3-1.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري.

الوسط: سلطان الغنام - عبد الله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو - أليكس تيليس.

الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني.