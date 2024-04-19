وفاة رئيس نادي آرسنال السابق عن عمر ناهز الـ84 عاما

توفي السير شيبس كيسويك، رئيس نادي آرسنال السابق، عن عمر ناهز 84 عاما، حسبما أعلن النادي اللندني، اليوم الجمعة.

وأمضى كيسويك، 7 سنوات في رئاسة آرسنال، حتى قدم استقالته عام 2020، بعد أن انضم في البداية لمجلس إدارة النادي عام 2005.

ونعى نادي آرسنال، رئيسه الراحل، في بيان، قال فيه "ببالغ الحزن، يعلن النادي، وفاة رئيسه السابق السير شيبس كيسويك".

وأضاف النادي في البيان "لقد كان من مشجعي آرسنال طوال حياته، وكان دائم التواجد بانتظام في ملعب هايبري بعد أن وقف لأول مرة في مدرجات المشجعين الشباب عام 1949".

وتولى كيسويك رئاسة آرسنال عام 2013، خلفا لبيتر هيل وود، الرئيس السابق لبنك هامبروس ومدير بنك إنجلترا.

وأضاف آرسنال في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية "خلال فترة رئاسته، أشرف كيسويك على المشاركة المنتظمة للنادي في دوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2017 و2020، وكان لقب البطولة الأخير بمثابة نهاية ناجحة لارتباطه الإيجابي بالنادي".

وأوضح "لقد سمح له التقاعد بقضاء المزيد من الوقت مع عائلته المحبوبة بالإضافة للانغماس في شغفه الرياضي الكبير الآخر، وهو سباق الخيل، لقد كان مالكا محترما للعديد من خيول السباق على مر السنين".

واختتم آرسنال بيانه "سنفتقد جميعا السير شيبس كثيرا، ونعرب عن تعاطفنا العميق مع زوجته السيدة سارة وأولادهما ديفيد وتوبياس وآدم".