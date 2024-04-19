ماكرون يؤكد استمرار دعم فرنسا للجيش اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون في قصر الماليزيه انتهي منذ قليل .

وتناول البحث الوضع العام في لبنان والمنطقة، في ضوء استهداف اسرائيل لجنوب لبنان، وضرورة تكثيف الجهود لتجنيب لبنان الحرب الواسعة.

شارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كل من مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر،مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

كما انضم الى الاجتماع قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، حيث تم البحث في السبل الممكنة لمساعدة الجيش لتمكينه من القيام بدوره على كامل التراب اللبناني.



كما أطلع قائد الجيش اللبناني الرئيس الفرنسي على وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في ظل الازمات السياسية والامنية والاجتماعية، اضافة الى الحرب الدائرة في الجنوب.



ومن جانبه؛ أكد ماكرون امام العماد عون استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني بكل الوسائل المتاحة لتمكينه من القيام بمهماته في كل لبنان، بما فيها الجنوب.