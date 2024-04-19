عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبنة؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد اللبنة.

 

فوائد اللبنة 
١) تحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية للنمو  وقوة الجسم بما فيها فيتامين أ و ب
٢) تساعد على إنتاج وتجديد الخلايا، يقي من ظهور علامات تقدم السنّ على البشرة والشيخوخة. 
٣) عامل وقائي من العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب العظام  كهشاشة العظام، وضعف الأسنان وسقوطها وتكسّرها لغناها بعنصر الكالسيوم. 
٤) تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري للنموّ، كما تساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم ممّا يقي من العديد من الأمراض والالتهابات
٥) تمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة اللازمة له
٦) تعالج مشاكل الجهاز الهضميّ بما فيها الإمساك، وعسر الهضم، وتخلّص الجسم من السموم المتراكمة فيه من خلال تحفيز طرحها خارجاً والتخلّص منها. 
٧) تحتوي على فيتامينات ضرورية لصحة البشرة بما فيها فيتامين B2 الذي يعتبر أساساً للحفاظ على إشراقة ونضارة البشرة، 
٨) تعتبر أساساً لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، بما فيها التساقط، وضعف الكثافة، والتقصّف، والجفاف الذي ينتج عنه القشرة وغيرها، كما تساعد على تقوية بصيلات وجذور الشعر من خلال تغذية فروة الرأس.

 

فوائد اللبنة الجهاز المناعي الفيتامينات تجديد الخلايا هشاشة العظام تقوية الجهاز المناعي علاج مشاكل الشعر علامات تقدم السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

لو ابنك ضعيف.. تناول ثمرة من الموز يوميا

نقص الأكسجين.. أبرز أسباب تشنج الساق والشد العضلي

بخصر منحوت.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل في آخر ظهور لها

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

طرق تنظيف الفراخ للتخلص من رائحته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ترشيحاتنا

طلب الرزق والكسب عبادة.. خطيب المسجد الحرام: ليست منحصرة في أركان الإسلام

جثمان صلاح السعدني يواري الثرى بمقابر الأسرة في طريق الواحات

عبقرية الفراعنة.. اكتشاف مذهل في الأهرامات يثبت معرفتهم بسرعة الضوء

عالم أزهري: المغالاة في تقدير هامش الربح إضرار بالناس

دوري أبطال إفريقيا| سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

أهالي الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب بسبب تعثر المفاوضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبنة؟

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ