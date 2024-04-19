قصف مدفعي.. إسرائيل تستهدف كفرشوبا بجنوب لبنان

ذكرت قناة المنار أن مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت منطقة “شميس” في أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

وكان ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا بعد ظهر يوم الجمعة التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‏

وحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.



واستهدف عناصر لحزب الله اللبناني مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة "المنارة"‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة ‏



وفي وقت سابق اليوم استهدف حزب الله اللبناني تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية حيث اصابوه إصابة مباشرة. ‏

ووفق البيان الصادر عن الحزب؛ فأن ذلك جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه عدد من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان نحو مستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونجح حزب الله اللبناني في استهداف موقع زبدين الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة بجانب استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي حيث حققوا فيهما إصابات مباشرة.

وشنت المقاومة اللبنانية ، الأربعاء، هجوماً نوعياً على مقر قيادة عسكرية سرية لجيش الاحتلال الصهيوني.



وذكر حزب الله في بيان، إن مجاهدوه شنوا هجوما مركبّا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في عرب العرامشة بالجليل المحتل.

وأضاف أن الهجوم حقق إصابات مباشرة موقعا عددا من القتلى والجرحى بصفوف جنود العدو.

من جهتها، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 18 جندياً بينهم 4 بحالة خطرة جراء هجوم حزب الله على مركز في "عرب العرامشة".