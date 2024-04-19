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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للكاراتيه : تنظيم مصر لبطولة البريميرليج مذهل

صدى البلد

أكد ستيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج، أنها المرة الرابعة له التي يحضر فيها بطولة على أرض مصر ، وفي كل مرة  يكون التنظيم أكثر إحترافية من المرة السابقة.
 

ويتواجد بيريز في القاهرة حاليا للإشراف على تنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريميرليج ، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وعن الفارق الذي لاحظه مع انطلاق البطولة اليوم عن بطولة العام الماضي ، قال بيريز :"أهم اختلاف بين بطولة العام الماضي والبطولة الحالية هو موقع الحكام ، حيث أن موقع الحكام في البطولة الحالية أفضل بكثير ويسهل  مهمتهم في متابعة  المباريات جدا خاصةً مع شكل الملعب المريح للنظر، وكذا موقع الإعلاميين والمصورين".
 

وعن تنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه العام المقبل قال رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي : " واثق من تنظيم مصر لبطولة ممتازة ".
 

وتحدث بيريز عن الفارق بين بطولة العالم ، والدوري العالمي ، ان المشاركة في الدوري العالمي مفتوحة يمكن لافضل مائة لاعب على العالم المشاركة بها ، أما في بطولات العالم فيتأهل فقط افضل 32 لاعباً جمعوا نقاط في كل فئة منافسة ، ما يعني أن بطولة العالم يتنافس فيها صفوة اللاعبين ".

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