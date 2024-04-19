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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي: صلاح السعدني حفر اسمه في ذاكرة الفن بحروف من ذهب

ليلى علوي
ليلى علوي

نعت الفنانة ليلى علوي؛ الفنان صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشرت ليلى صورة للراحل صلاح السعدني، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "فقدنا اليوم قيمه فنية كبيرة أثر في قلوب كل محبيه في كل أنحاء الوطن العربي…وضع بصمته الفنية على كل الشخصيات التي قدمها فحفر اسمه في ذاكرة الفن بحروف من ذهب…إنا لله وإنا إليه راجعون…وداعاً الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".

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