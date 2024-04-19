مسئول باليونيسيف يشيد بدور مصر في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

قال فلزول حقي، ممثل اليونسيف في مصر، إن أزمة التوحد، من القضايا تهم الآلاف من السكان في دول العالم؛ لأنها قضية مهمة، ولها تداعيات سلبية كبيرة.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة يرافقه الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة (Autism Speaks)، اليوم الجمعة، وذلك بعنوان (التوحد خارطة الطريق: اكتشاف، تدخل، رعاية)، والذي يتناول اضطراب التوحد بكل أبعاده بدء من اكتشافه ثم التدخل والرعاية.

وتطرق مسؤول اليونيسيف في مصر إلى الحديث عن ضرورة تقديم الدعم النفسي والعلاجي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد حقي بالدور الذي تقوم به مصر في دعم تلك الفئات من خلال المبادرات الرئاسية خصوصا مبادرة حياة كريمة التي تهتم بالقرى الاكثر احتياجا.

وأكدت باميلا ديكسون، مسؤول منظمة “أوبتزم سبيكس” في مصر، أهمية تقديم الدعم التقني واللوجيستي من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا المصابين بالتوحد.

وأشارت إلى أهمية التركيز على المدارس من أجل دعم هؤلاء الأطفال وكذلك تقديم الدعم الأسري لدمجهم في المجتمع.