غرامة 2.5 مليون يورو | أزمة تهدد الزمالك بسبب لاعب مشهور

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك مهدد بتوقيع غرامة مالية عليه خلال شهر بسبب المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.

وكتب العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "المحكمة الفيدرالية السويسرية بتاريخ 18 مارس 2024 رفضت استئناف نادى الزمالك ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية كاس لصالح المغربي خالد بو طيب، الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و 449 ألف و 925 يورو، المبلغ محسوب حتى تاريخ اليوم 19 أبريل 2024"



ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراتى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام دريمز الغاني في السادسة من مساء الأحد 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة.