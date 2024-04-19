أوكرانيا: حصلنا على 72 مليار دولار من «السبع» و«أوروبا» منذ فبراير 2022

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، أن كييف حصلت على 72 مليار دولار؛ لدعم ميزانيتها، من كل من دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2022.

وأضافت المالية الأوكرانية في بيان لها أن "أصبحت المساعدة المقدمة من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي جزءًا أساسيًا من دعم الميزانية، والتي بلغت منذ 24 فبراير 2022 حوالي 72 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنها مساهمة مهمة للغاية في الاستقرار المالي لأوكرانيا في مواجهة حالة عدم اليقين".

وأشارت إلى "أن دعم دول مجموعة السبع للحرب لا يقتصر على تمويل الميزانية، بل يشمل أيضًا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة وعقوبات ضد الدولة المعتدية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية الأوكرانية حصلت على حوالي 83.7 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي لميزانية الدولة وأكبر المانحين هم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي واليابان وكندا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.