هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

خلال أسبوع تصميم ميلان 2024، قدمت مجموعة GAC ثلاث سيارات مفاهيمية للمدينة ضمن سلسلة Car Culture 3.0، واحدة للقيادة الحضرية، وواحدة للتسليم (تشبه التوكتوك)، وواحدة للسرعة على الطرق، مصممة لشوارع وطرق ميلان وجوانجتشو.

وبينما تتمتع كل سيارة بميزاتها، تم تجهيز السيارات الحضرية الجديدة الثلاثة من GAC بمجموعة قابلة للتوسيع من الطاقة الكهربائية.

وهذا يعني أن البطاريات ومكونات القيادة مجمعة في وحدة واحدة وقابلة للتبديل، مما يسمح بتبديل سريع لنظام القيادة وتقليل وقت التوقف للصيانة.

التوكتوك الصغير 'سيتي بوكس' مع نسيج مطاطي في الصندوق

من يعمل في مجال التسليم قد يستفيد من الصندوق التكيفي الذي تقدمه سيارة المدينة الجديدة من GAC، "سيتي بوكس".

مع مراعاة الخدمات اللوجستية وازدحام المرور في المدينة الحديثة، تم تصميم سيارة التسليم، وهي إعادة تفسير لسيارة بياجيو آبي الإيطالية على ما يصفه GAC، لتتنقل عبر الممرات الضيقة في ميلان وجوانجتشو فتتحمل الطرق المفروشة بالحصى حتى وهي مزودة بـ3 عجلات.

تأتي "سيتي بوكس" أيضًا مع نظام شحن بالتوصيل، مما يتيح للسائقين إعادة تعبئة السيارة الكهربائية في أي محطة شحن يجدونها (حتى في المنزل).

سيارة القيادة الحضرية "سيتي بود" في ميلان وغوانغتشو

"المقيم الحضري الميلاني وغوانغتشو" هو اللقب الذي يطلق على سيارة القيادة الحضرية "سيتي بود" من GAC، وهي سيارة كهربائية مستوحاة من سيارة الايزيتا الأيقونية للخمسينيات.

بشكل مشابه لسرعة الحياة في هاتين المدينتين، تم تصميم "سيتي بود" لتكون ذات وتيرة سريعة، وتطبق عليها قشرة زجاجية

تم تطبيق قشرة زجاجية بانورامية لتمكين السائق والراكب من رؤية محيطهم برؤية 360 درجة.

وداخل قشرة السيارة، يكون هيكلها مدعمًا ذاتيًا، مما يعطيها استقرارًا وقوة أثناء القيادة.

جدير بالذكر أن جميع السيارات الثلاث من طراز GAC الجديدة مزودة بتكنولوجيا قابلة للتوسيع للطاقة الكهربائية، مما يجعلها خيارًا مواتيًا للمدينة المعاصرة والمزدحمة.

توفر هذه الميزة إمكانية استبدال وحدة القيادة بسرعة وتقليل وقت التوقف للصيانة، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا لمن يبحثون عن سيارات كهربائية عملية ومستدامة للاستخدام في الحياة اليومية.

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