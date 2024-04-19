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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طب عين شمس تحتفل بالأسبوع العالمى للجلوكوما 

جانب من التنظيم
جانب من التنظيم

تزامنا مع الأسبوع العالمى للجلوكوما نظمت كلية الطب جامعة عين شمس احتفالية للمشاركة فى هذا الحدث العالمى ، تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو صالح جلال موسى رئيس قسم طب و جراحة العيون.

قام بتنظيم هذا الحدث قسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة بالكلية وقد بدأت فعاليات الاحتفالية بمجموعة من المحاضرات الطبية لشباب الأطباء للتوعية عن الطرق الحديثة فى اكتشاف وعلاج المياه الزرقاء القاها عدد من اساتذة القسم .

أعقب ذلك ندوة ألقتها د. علا عمر الأستاذ مساعد بالقسم بعنوان ( أعراض و مخاطر المياة الزرقاء و الفرق بين المياه الزرقاء و البيضاء ) بغرض التوعية المجتمعية  وقد تناولت الندوة أسباب المياة الزرقاء و مضاعفاتها وكيفية الكشف المبكر عنها وأهمية الكشف الدورى للاكتشاف المبكر عن المرض و طرق العلاج و المتابعة كما تناولت الندوة التعريف بالمياة البيضاء و اعراضها و الفرق بينها وبين المياة الزرقاء.

وعلي هامش الاحتفالية تم إجراء مسح طبى لضغط العين للحاضرين ولموظفى الكلية والمستشفى ورواد المستشفى من المرضى والاقارب ذلك للاكتشاف المبكر عن المرض .

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