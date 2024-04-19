كان محترما.. سميرة أحمد تكشف عن ذكرياتها مع إسماعيل ياسين

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن فيلم قنديل أم هاشم يعتبر من أعظم أفلام السينما المصرية لأنه كان يحمل رسالة مهمة جدا وهو من عبقريات يحيي حقي التي كتبها.

أوضحت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”: “لن أنسى مشهد وضع الزيت في عيني من قبل أمينة رزق وأصرخ وأقول مبشوفش مبشوفش حيث كان من المشاهد الرائعة، موضحة أنها لم تعيد هذا المشهد ولا مرة حيث كان المشهد مرسوما والمخرج كان عامل خطة لكيفية أداء هذا الدور حيث عشت هذا الدور وكانت سعيدة للغاية”.



وقالت سميرة أحمد: “إنها تعاونت مع إسماعيل ياسين في فيلمه إسماعيل ياسين في الجيش وكان أول فيلم يتعمل باسم إسماعيل ياسين، وكان فيلم جميل لأنه كان كوميديا، مشيرة إلى أن إسماعيل ياسين كان نجما من نجوم الزمن الجميل وكان دمه خفيف بالفعل وكان محترم للغاية وكان معه رياض القصبجي والذي يعتبر من الشخصيات الجميلة”.