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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024 حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها ليسجل نحو 3270 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 

بيع 3,714 شراء 3,737

سعر جرام الذهب عيار 22 

بيع 3,405 شراء 3,426

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 3,250 شراء 3,270

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 2,786 شراء 2,803

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 2,167 شراء 2,180

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,857 شراء 1,869

سعر الذهب الاونصة

بيع 115,514 شراء 116,225

سعر الجنيه الذهب 

بيع 26,000 شراء 26,160

سعر كيلو الذهب 

بيع 3,714,286 شراء 3,737,143

أسعار الذهب مباشر 

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