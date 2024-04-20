نظافة القاهرة تطلق حملة مكبرة لرفع التراكمات ومخلفات الهدم أسفل الدائري.. صور

كلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، المهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ المركزي بالدفع بعدد 20 قلاب كبير و3 لودر كبير، للبدء بتنفيذ ورفع كافة التراكمات ومخلفات الهدم بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل، وذلك في المسافة ما بين اول طريق الأوتوستراد حتى النيل بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار خطة تنفيذ الهيئة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية و تحسين الهوية البصرية .
وكليف رئيس الهيئة للمركزية المهندسة ريحاب أباظة رئيس المركزية بالدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء والهدم والرتش الموجود أسفل الطريق الدائري بأفرع الهيئة بالبساتين ودار السلام ومصر القديمة.
وأمر اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال .