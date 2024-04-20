نظافة القاهرة تطلق حملة مكبرة لرفع التراكمات ومخلفات الهدم أسفل الدائري.. صور

كلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، المهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ المركزي بالدفع بعدد 20 قلاب كبير و3 لودر كبير، للبدء بتنفيذ ورفع كافة التراكمات ومخلفات الهدم بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل، وذلك في المسافة ما بين اول طريق الأوتوستراد حتى النيل بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار خطة تنفيذ الهيئة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية و تحسين الهوية البصرية .

وكليف رئيس الهيئة للمركزية المهندسة ريحاب أباظة رئيس المركزية بالدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء والهدم والرتش الموجود أسفل الطريق الدائري بأفرع الهيئة بالبساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأمر اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال .

435812117_926584269473315_7326152067647829638_n

438721560_926584416139967_8762939316218387890_n

435746879_926584386139970_5496542303871527309_n

438100889_926584476139961_5535840312586064317_n

438087811_926584242806651_4403168436877082223_n

438685136_926584262806649_4128367201096982031_n

438082200_926584226139986_6859663695332920305_n

438795881_926584376139971_6998008713783219085_n