المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات وتتهم إسرائيل بقصف بابل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف هدف حيوي في مدينة إيلات في إسرائيل، متهمة الاحتلال بأنه وراء استهداف مقر الحشد الشعبي في بابل جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".

وأضاف البيان: "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، بأن دوي انفجار قوي هز شمال محافظة بابل بوسط البلاد، فيما أشارت تقارير إلى أن هناك تقارير تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة "كالسو" التابعة لقوات الحشد الشعبي.

بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين، أن انفجاراً ضخماً وقع في قاعدة "كالسو" جنوبي العاصمة بغداد، موضحين أنه حدث نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر، قوله إن "الضربة كانت من سلاح جوي، واستهدفت مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي" في القاعدة، مضيفاً أن "لا خسائر بشرية كحصيلة أولية".