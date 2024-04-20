10 عروض طويلة بمهرجان قسم المسرح بـ"آداب" الإسكندرية

أعلن المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت، قائمة العروض المسرحية الطويلة المشاركة في الدورة الـ17 من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة الذي تنظمه كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وينطلق خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل الجاري.

وتتضمن قائمة العروض الطويلة 10 عروض مسرحية إلى جانب 3 عروض احتياطية، من بينها "الرجل المبتسم" تأليف مصطفى عامر وإخراج عمرو خميس، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، و"الزفاف الدامي" تأليف فريدريكو جارثيا لوركا، وإخراج أدم ماربل، من إنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة، و"الناسك" من تأليف وإخراج أشرف علي، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وعروض "أبلة نادية بتاعة الفرنساوي" تأليف جمال ياقوت، وإخراج أيمن شعبان، و"أفكار جنونية" تأليف نجيب سرور وإخراج حازم القاضي، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، و"نهاية اللعبة" تأليف صامويل بيكيت وإخراج يوسف مصطفى، من إنتاج قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، و"ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا وإخراج كريم عبودة، و"سالب واحد" من تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر.

كما تتضمن قائمة العروض الطويلة 3 عروض احتياطية تم اختيارها بدائل عند اعتذار أي عرض في القائمة الرسمية، وهي: "سكروج" عن رواية "ترنيمة عيد الميلاد" لتشارلز ديكنز، من إخراج محمد عبد الكريم، و"نهاية اللعبة" تأليف صامويل بيكيت، وإخراج محمد أيمن، و"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"تأليف رشا عبد المنعم وإخراج عبد اللطيف جريندو.

جدير بالذكر أن مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة تقام دورته السابعة عشرة دورة الفنان الراحل محمد عبد القادر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتترأس المهرجان الدكتورة منال فوده، ويديره الدكتور جمال ياقوت.