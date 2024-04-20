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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل دير البلح

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

في الصباح الباكر أقدمت الزوارق الحربية الإسرائيلية على قصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في تكرار للعدوان والقصف على هذا الجزء من غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ197، وسط تواصل للغارات العنيفة والعشوائية لطيران الاحتلال على عدة مناطق في القطاع المنكوب.

واستشهد أكثر من 14 ألف طفلٍ في قطاع غزة منذ 7  أكتوبر الماضي، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وجددت "يونيسف" دعوتها لوقف إطلاق النار في قطاع عزة.


وقال متحدث "اليونيسف" جيمس إلدر، في منشور على منصة "إكس" : "تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة استشهدوا في غزة"، مشيرا إلى ضخامة العدد.

وتابع إلدر: "ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئا، ومن المؤكد أن ذلك الشيء ليس هجوما عسكريا في رفح".

ودعا المسؤول بالمنظمة الدولية إلى "وقف إطلاق النار فورا" في القطاع.


وشهدت الساعات الماضية غارات على مناطق في قطاع غزة، ووسّعت قوات الاحتلال توغلها في المحافظة الوسطى لتصل إلى الشرق من مخيم دير البلح.

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